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ПСВ разгромил «Венло» и другие результаты 28-го тура чемпионата Голландии
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ПСВ разгромил «Венло» и другие результаты 28-го тура чемпионата Голландии 

Soccer News 3 часа назад
Фото: Soccer News
В субботу в рамках 28-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча. Выделим крупную домашнюю победу ПСВ над «Венло».
"Твенте" — «Виллем II» — 2:2  Голы: Цимикас, 14 — 0:1, Лам, 43 — 1:1, Фран Соль, 70 — 1:2, Бейен, 87 — 2:2.
ПСВ — «Венло» — 3:0  Голы: ван Гинкел, 68 — 1:0, Лосано, 80 — 2:0, ван Гинкел, 83 (пенальти) — 3:0.
Удаление: Сентьенс (58) — «Венло».
"Витесс" — «Хераклес» — 0:0  "Херенвен" — «Утрехт» — 2:2  Голы: ван Марел, 18 — 0:1, Торсби, 39 — 1:1, Гучаннежад, 76 — 2:1, Дессерс, 88 — 2:2.
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