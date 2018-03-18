ПСВ разгромил «Венло» и другие результаты 28-го тура чемпионата Голландии

В субботу в рамках 28-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча. Выделим крупную домашнюю победу ПСВ над «Венло».

"Твенте" — «Виллем II» — 2:2 Голы: Цимикас, 14 — 0:1, Лам, 43 — 1:1, Фран Соль, 70 — 1:2, Бейен, 87 — 2:2.

ПСВ — «Венло» — 3:0 Голы: ван Гинкел, 68 — 1:0, Лосано, 80 — 2:0, ван Гинкел, 83 (пенальти) — 3:0.

Удаление: Сентьенс (58) — «Венло».

"Витесс" — «Хераклес» — 0:0 "Херенвен" — «Утрехт» — 2:2 Голы: ван Марел, 18 — 0:1, Торсби, 39 — 1:1, Гучаннежад, 76 — 2:1, Дессерс, 88 — 2:2.