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«Челси» в дополнительное время победил «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии
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«Челси» в дополнительное время победил «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Челси» победил «Лестер Сити» в четвертьфинале Кубка Англии. Встреча прошла в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1 в пользу гостей.
Автором первого гола стал форвард лондонского клуба Альваро Мората, отличившийся на 42-й минуте после передачи полузащитника Виллиана. Хозяева сравняли счёт во втором тайме благодаря точному удару нападающего Джейми Варди. Победу «Челси» принёс гол полузащитника Педро Родригеса в дополнительное время.
«Челси» стал последним полуфиналистом Кубка Англии. Ранее в 1/2 финала вышли «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон».
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