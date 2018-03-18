«Челси» в дополнительное время победил «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии

«Челси» победил «Лестер Сити» в четвертьфинале Кубка Англии. Встреча прошла в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1 в пользу гостей. Автором первого гола стал форвард лондонского клуба Альваро Мората, отличившийся на 42-й минуте после передачи полузащитника Виллиана. Хозяева сравняли счёт во втором тайме благодаря точному удару нападающего Джейми Варди . Победу «Челси» принёс гол полузащитника Педро Родригеса в дополнительное время. «Челси» стал последним полуфиналистом Кубка Англии. Ранее в 1/2 финала вышли «Тоттенхэм Хотспур», « Манчестер Юнайтед » и «Саутгемптон».