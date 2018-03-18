Лестер — Челси: прогноз на четвертьфинал Кубка Англии

Последнюю путёвку в полуфинал Кубка Англии разыграют «Лестер» и «Челси». Антонио Конте считает, что его судьба не зависит от того, выиграет ли команда этот трофей. Тем не менее, «пенсионерам» следует серьёзно отнестись к национальному кубку, ведь они вылетели из Лиги чемпионов, а в Премьер-лиге пока отстают от зоны Лиги чемпионов. "Евро-Футбол.ру" анонсирует воскресное противостояние на «Кинг Пауэр».

Лестер

"Лестер" находится в неплохой форме и не знает поражений вот уже в четырёх подряд матчах во всех соревнованиях. Принято считать, для сохранения прописки в Премьер-лиге достаточно набрать 40 очков. Так вот команда Клода Пюэля как раз имеет 40 зачётных баллов и располагается на восьмой позиции в турнирной таблице. В такой ситуации «лисы» могут уделить серьёзное внимание Кубку Англии и постараться пройти хотя бы в полуфинал. Немаловажно, что полуфинальные встречи в этом турнире проводятся на стадионе «Уэмбли».

Даниэль Амарти не сыграет против «Челси» из-за травмы. Других кадровых проблем «Лестер» не переживает.

Челси

Посреди недели «Челси» крупно проиграл «Барселоне» со счётом 0:3 и покинул Лигу чемпионов. Нельзя сказать, что лондонцы смотрелись настолько плохо, просто сегодняшняя «Барса» слишком уж хороша. Учитывая сложную ситуацию в Премьер-лиге, где «пенсионеры» по потерянным очкам отстают от «Ливерпуля» на четыре зачётных балла, Кубок Англии они могут воспринимать как возможность скрасить сезон. Тем не менее, в одном из последних интервью Антонио Конте заявил, что его судьба не будет решаться от результата команды в этом турнире. Есть ощущение, что дни итальянца в западном Лондоне сочтены.

"Челси" в воскресенье не помогут травмированные Давид Луис и Росс Баркли

Где смотреть матч

Игру на «Кинг Пауэр», которая стартует в 19:30 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

"Лестер" — «Челси»: +0=2-5. Разница мячей: 6-16.

"Лестер" никогда не обыгрывал «Челси» в матче Кубка Англии. В последний раз в рамках этого турнира команды пересекались ровно 6 лет назад — 18 марта 2012 года. Тогда «пенсионеры» убедительно победили со счётом 5:2. В конечном итоге именно «синие» выиграли тот Кубок Англии.

Интересные факты

— В трёх последних случаях, когда «Челси» и «Лестер» пересекались в Кубке Англии, трофей в итоге завоёвывали «пенсионеры» (1997, 2000, 2012).

— «Челси» выиграл 12 из 15 последних матчей против «Лестера» во всех турнирах (2 ничьи и поражение).

— «Лестер» проиграл во всех трёх своих четвертьфиналах Кубка Англии в 21 веке.

— В 13 последних сезонах «Челси» 10 раз доходил до четвертьфинала Кубка Англии. За этот период на этом этапе лондонцы уступили лишь дважды.

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

"Лестер" сейчас находится на хорошем ходу, чего не скажешь о «Челси» — команда Антонио Конте проиграла 5 последних гостевых матчей во всех соревнованиях. Тем не менее, в Кубке Англии «пенсионеры» способны добиться хорошего результата, скрасив таким образом сезон. Как нам кажется, именно лондонцы завоюют путёвку в полуфинал турнира. Наша ставка: «Проход „Челси“ с коэффициентом 1.64.

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19:30 18.03.2018

Лестер — Челси