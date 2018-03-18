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Стадо лошадей парализовало движение на шоссе. Видео
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Стадо лошадей парализовало движение на шоссе. Видео 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Необычный «кортеж» встретили на своем пути автомобилисты во время движения по шоссе в городе Кларкстон (штат Джорджия) в США. Об этом сообщил телеканал ABC News в Twitter.
Водителям удалось заснять на видео стадо лошадей, которые передвигались по одному из шоссе Соединенных Штатов. Кадры быстро распространились в Сети и вызвали бурные обсуждения среди пользователей.
GIDDY-UP: Driver captures some serious horsepower on camera, as group horses gallop down a highway during a traffic jam. The highway didn't need to be shut down, and authorities successfully wrangled the herd. https://t.co/gwuTaeubau pic.twitter.com/2IoZVLsTUV
— ABC News (@ABC) 17 марта 2018 г.
Как стало известно, власти успешно остановили все стадо, и никто из животных не пострадал во время своего «путешествия». Также сообщается, что шоссе из-за инцидента перекрывать не пришлось.
Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором щенок породы вельш-корги протаптывает себе дорогу через высокие сугробы.
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