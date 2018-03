Стадо лошадей парализовало движение на шоссе. Видео

Необычный «кортеж» встретили на своем пути автомобилисты во время движения по шоссе в городе Кларкстон (штат Джорджия) в США. Об этом сообщил телеканал ABC News в Twitter.

Водителям удалось заснять на видео стадо лошадей, которые передвигались по одному из шоссе Соединенных Штатов. Кадры быстро распространились в Сети и вызвали бурные обсуждения среди пользователей.

GIDDY-UP: Driver captures some serious horsepower on camera, as group horses gallop down a highway during a traffic jam. The highway didn't need to be shut down, and authorities successfully wrangled the herd. https://t.co/gwuTaeubau pic.twitter.com/2IoZVLsTUV

— ABC News (@ABC) 17 марта 2018 г.

Как стало известно, власти успешно остановили все стадо, и никто из животных не пострадал во время своего «путешествия». Также сообщается, что шоссе из-за инцидента перекрывать не пришлось.

