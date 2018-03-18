Андрей Синицын: Не помню, чтобы «Уфа» кому-то проигрывала крупно

— Мы не забили до их гола, сделай мы это, исход матча был бы другим, — приводит слова Синицына «Матч ТВ». — В первом тайме игра у нас получалась. У нас было мало голевых моментов, ведь соперник играл от обороны, но мы должны были забивать. «Уфа» грамотно защищалась, с ней всегда тяжело играть. Это бойкая команда. Я не помню, чтобы «Уфа» кому-то проигрывала крупно.

— Как-то это поражение отразилось на амбициях, на настроении команды? — На амбиции не повлияло. Настроение, конечно, плохое.

— Почему из года в год команда весной теряет очки? — Эта сложное для всех время. Весна — самый непредсказуемый период, все играют «от ножа», все теряют очки.