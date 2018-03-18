Француз Жан-Эрик Вернь победил на шестом этапе «Формулы Е» в Уругвае 

Французский гонщик Жан-Эрик Вернь из команды Techeetah одержал победу на шестом этапе чемпионата серии автогонок «Формулы Е» в Пунта-дель-Эсте (Уругвай).
Вторым стал бразилец Лукас Ди Грасси (Audi Sport ABT Schaeffler; + 0,447 секунды), третьим — британец Сэм Берд (DS Virgin Racing; +2,611).
Вернь, набрав 109 очков после шести этапов, упрочил свое преимущество над шведом Феликсом Розенквистом, в активе которого 79 баллов. Третьим с 76 очками идет Берд.
Следующий этап «Формулы Е» пройдет 14 апреля в Риме.