Хьютон: «Брайтон» имел шансы на победу, но у нас не было моментов, как у Лукаку

Главный тренер «Брайтон энд Хоув Альбион» Крис Хьютон после поражения в четвертьфинале Кубка Англии с « Манчестер Юнайтед » (0:2) отметил, что его команда до последнего сохраняла шансы на успех.

«Мы постоянно были в игре, нанесли много ударов, в том числе и в створ, но пропустили в концовках обоих таймов. Мяч Лукаку, показал, моментов какого качества нам сегодня не хватило.

У них высочайший уровень игроков, которые могут контролировать мяч, создавая пространство в игре. В последней трети матча у нас были сложности с контролем мяча.

В следующих двух матчах Премьер-лиги мы можем показать хороший результат. Мы в отличной форме", — приводит слова Хьютона BBC.