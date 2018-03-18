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Хьютон: «Брайтон» имел шансы на победу, но у нас не было моментов, как у Лукаку
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Хьютон: «Брайтон» имел шансы на победу, но у нас не было моментов, как у Лукаку 

Чемпионат.com 2 часа назад
Главный тренер «Брайтон энд Хоув Альбион» Крис Хьютон после поражения в четвертьфинале Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:2) отметил, что его команда до последнего сохраняла шансы на успех.
«Мы постоянно были в игре, нанесли много ударов, в том числе и в створ, но пропустили в концовках обоих таймов. Мяч Лукаку, показал, моментов какого качества нам сегодня не хватило.
У них высочайший уровень игроков, которые могут контролировать мяч, создавая пространство в игре. В последней трети матча у нас были сложности с контролем мяча.
В следующих двух матчах Премьер-лиги мы можем показать хороший результат. Мы в отличной форме", — приводит слова Хьютона BBC.
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