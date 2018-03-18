Тосун стал первым с 2008 года турком, оформившим дубль в матче АПЛ

Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун дважды поразил ворота «Сток Сити» в матче 31-го тура АПЛ. Как сообщает Opta, форвард «ирисок» стал первым за десять лет турком, оформившим дубль в игре Премьер-лиги.