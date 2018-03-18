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Массимилиано Аллегри: «Не могу сказать, что я расстроен или зол»
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Массимилиано Аллегри: «Не могу сказать, что я расстроен или зол» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри похвалил игроков «СПАЛа» за их старания в матче 29-го тура чемпионата Италии (0:0). Аллегри добавил, что не чувствует расстройства из-за того, что его команда не смогла выиграть.
— Я не могу сказать, что расстроен или зол. «СПАЛ» отлично боролся, они заслуживают самых лестных слов, — цитирует Mediaset Premium Аллегри. — Хорошая новость заключается в том, что мы не пропустили. Кроме того, в данный момент у нас есть пятиочковое преимущество в турнирной таблице.
СПАЛ — Ювентус
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