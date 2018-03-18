Массимилиано Аллегри: «Не могу сказать, что я расстроен или зол»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри похвалил игроков «СПАЛа» за их старания в матче 29-го тура чемпионата Италии (0:0). Аллегри добавил, что не чувствует расстройства из-за того, что его команда не смогла выиграть.

— Я не могу сказать, что расстроен или зол. «СПАЛ» отлично боролся, они заслуживают самых лестных слов, — цитирует Mediaset Premium Аллегри. — Хорошая новость заключается в том, что мы не пропустили. Кроме того, в данный момент у нас есть пятиочковое преимущество в турнирной таблице.

СПАЛ — Ювентус