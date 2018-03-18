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«Стандард» стал обладателем Кубка Бельгии
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«Стандард» стал обладателем Кубка Бельгии 

Газета.Ru 1 час назад
Льежский «Стандард» одержал победу над «Генком» в финальном матче Кубка Бельгии по футболу. Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 1:0, сообщает ТАСС.
В основное время матча футболисты не смогли отметиться забитыми мячами. В дополнительное время автором победного гола в составе «Стандарда» стал Рено Эмон.
Для льежского клуба это восьмой Кубок Бельгии. Согласно регламенту, «Стандард» автоматически стал участником группового этапа Лиги Европы сезона-2018/19.
В чемпионате Бельгии «Стандард» занимает шестое место в турнирной таблице. «Генк» располагается на пятой строчке.
Футбол. Кубок Бельгии. Финал "Стандард" (Льеж) — «Генк» (Генк) — 1:0 Голы: 1:0 — Эмон — 92
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