Прогноз на матч Уиган — Саутгемптон: голевого пиршества не будет

Третий билет на «Уэмбли», где пройдут полуфиналы Кубка Англии, разыграют «Уиган» и «Саутгемптон». «Латикс» сотворили пока что главную сенсацию этого розыгрыша турнира, выбив «Манчестер Сити». Теперь команда Пола Кука рассчитывает пройти «святых», сменивших на неделе главного тренера. "Евро-Футбол.ру" анонсирует воскресный поединок на стадионе «Ди Дабл Ю».

Уиган

Выступающий в третьем по рангу дивизионе «Уиган» сотворил пока что главную сенсацию текущего розыгрыша Кубка Англии. В пятом раунде при своих болельщиках команда Пола Кука обыграла «Манчестер Сити» с минимальным счётом и прошла дальше. Аппетит приходит во время еды, и теперь «латикс» намерены замахнуться на полуфинал. Благо, жребий оказался благосклонным для «Уигана». Если брать текущее положение дел в Премьер-лиге, то именно «Саутгемптон» был наиболее предпочтительным вариантом для коллектива Пола Кука.

Ник Пауэлл травмирован и не сыграет за «Уиган». Деванте Коул, Джеймс Воган и Донервон Дэниелс в текущем Кубке Англии были заиграны за другие клубы.

Саутгемптон

После крупного поражения от «Ньюкасла» со счётом 0:3 терпение руководства «Саутгемптона» лопнуло, и Маурисио Пеллегрино был отправлен в отставку. С новым тренером южане определились достаточно быстро. Спасать «святых» от вылета (после субботней победы «Кристал Пэлас» они опустились в зону вылета) будет Марк Хьюз . Валлиец по ходу текущего сезона и сам был уволен — из-за неудовлетворительных результатов его «попросили» из «Сток Сити». Вот уж будет удивительно, если в Чемпионшип вылетят два клуба, с которыми работал Хьюз. Но сейчас валлийский специалист думает исключительно о дебюте в кубковом матче с «Уиганом».

Майя Йосида, Стивен Дэвис и Чарли Остин числятся в лазарете у «Саутгемптона» и в воскресенье не сыграют.

Где смотреть матч

Игру на «Ди Дабл Ю», которая стартует в 16:30 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 2». Следить за ходом встречи можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Статистика личных встреч

"Уиган" — «Саутгемптон»: +0=0-1. Разница мячей: 0-3.

В Кубке Англии «Уиган» и «Саутгемптон» пересекались только один раз — в четвёртом раунде в сезоне 1985/86. Тогда «святые» на своём поле выиграли со счётом 3:0 и прошли дальше. В конечном итоге в том розыгрыше южане дошли до полуфинала, где уступили будущему триумфатору — «Ливерпулю».

Интересные факты

— «Уиган» прошёл «Вест Хэм», «Борнмут» и «Манчестер Сити». Последней командой не из топ-дивизиона, выбивавшей в одном розыгрыше Кубка Англии четырёх представителей элиты, был «Вест Хэм» в сезоне 1979/80.

— «Саутгемптон» впервые с сезона 2004/05 сыграет в четвертьфинале Кубка Англии.

— «Саутгемптон» прошёл в 18 из 19 последних дуэлей с представителями более низких дивизионов в Кубке Англии.

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

Для «Уигана» и «Саутгемптона» выход в полуфинал будет прекрасным украшением сезона, ведь эти команды не так часто добираются до решающих стадий в Кубке Англии. На кон поставлено много, поэтому в воскресенье мы ждём осторожного футбола в исполнении команд Пола Кука и Марка Хьюза с минимумом голов. Наша ставка: «Тотал меньше 2,5» с коэффициентом 1.69.