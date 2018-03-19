Гол Депая на 90-й минуте принес «Лиону» победу в матче с «Марселем»

«Лион» в концовке матча с «Марселем» вырвал победу в игре 30-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:2, сообщает "Советский спорт" В составе победителей отличились Уссем Ауар и Мемфис Депай, автоголом отметился Адиль Рами . У «Марселя» мячи забили Роланду и Константинос Митроглу "Лион" набрал 57 очков и занимает четвертое место в таблице. «Марсель» располагается на третьей строчке с 59-ю баллами. Чемпионат Франции. Лига 1. 30-й тур "Марсель" (Марсель) — «Лион» (Лион) — 2:3 Голы: 1:0 — Роланду, 31; 1:1 — Рами (авт), 42; 1:2 — Ауар, 52; 2:2 — Митроглу, 84; 2:3 — Депай, 90