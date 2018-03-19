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Гол Депая на 90-й минуте принес «Лиону» победу в матче с «Марселем»
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Гол Депая на 90-й минуте принес «Лиону» победу в матче с «Марселем» 

Газета.Ru 16 часов назад
Фото: Газета.Ru
«Лион» в концовке матча с «Марселем» вырвал победу в игре 30-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:2, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей отличились Уссем Ауар и Мемфис Депай, автоголом отметился Адиль Рами. У «Марселя» мячи забили Роланду и Константинос Митроглу.
"Лион" набрал 57 очков и занимает четвертое место в таблице. «Марсель» располагается на третьей строчке с 59-ю баллами.
Чемпионат Франции. Лига 1. 30-й тур "Марсель" (Марсель) — «Лион» (Лион) — 2:3 Голы: 1:0 — Роланду, 31; 1:1 — Рами (авт), 42; 1:2 — Ауар, 52; 2:2 — Митроглу, 84; 2:3 — Депай, 90
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