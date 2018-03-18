Неценко: «У „Марселя“ хорошие шансы на попадание в финал Лиги Европы»

Телекомментатор Александр Неценко отметил прогресс «Марселя». В разговоре с корреспондентом портала "Евро-футбол.ру" Валерием Полевиковым он высказал мнение, что провансальцы могут дойти до финала Лиги Европы.

— Некоторые специалисты считают, что Флориан Товен прямо сейчас лучший в Европе по созданию моментов для самого себя, даже выше Месси. И вообще в этом сезоне он очень хорош, но мы помним о его печальном опыте в «Ньюкасле». Он игрок одного чемпионата, команды?

— «Ньюкасл» — очень специфическая команда, которая не про игру в техничный футбол. «Ньюкасл» — это в первую очередь борьба. Понятно, что он там не заиграл — Товену нужна команда, где он может раскрывать свои лучшие качества. В «Марселе» ему дают полную свободу, и он зажигает.

— Готов к переезду в большой клуб?

— У него точно есть потенциал для этого, но очевидно, что не в такой большой команде, как «Бавария», «Барселона» или "Реал" . Но «Марсель» сейчас и сам может стать командой, играющей в плей-офф Лиги чемпионов. Там сейчас думают только о футболе, у них хороший состав.

— У них есть перспектива дойти до финала Лиги Европы в этом сезоне?

— Думаю, что мадридский «Атлетико» уберёт любого соперника, который ему попадётся. Но у «Марселя» всё равно есть хорошие шансы на попадание в финал. Кроме «Атлетико», я не вижу там команд, которых «Марсель» не способен переиграть.

— «Марсель» сильнее «Лиона»?

— На данный момент — да. В отсутствии Фекира — тем более. Он там самая важная фигура, команда зависит от него.

— Фекир готов к переходу в топ-клуб?

— Однозначно! Фекир — это мозг, это человек, подающий и бьющий стандарты; это человек, который очень хорошо видит поле, который может связывать игру в атаке, не замыкая её на себе. Потенциально он очень большая звезда, и ещё он очень упёртый и не боится трудностей.

— Даже сильнее Товена?

— Конечно. Товен всё-таки игрок фланга, а не связующее звено в команде. От него не так много зависит в «Марселе», как от Фекира в «Лионе». К тому же Товен сам по себе по некоторым качествам зависимый игрок, в отличие от Фекира. Главное, чтобы Фекира перестали мучить травмы. Но самое интересное и показательное, что когда он возвращается после травмы, то играет на том же уровне, что и до неё.