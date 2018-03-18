Прогноз на матч Марсель — Лион: кто выиграет дерби Олимпиков

Главный матч воскресного футбольного вечера пройдёт в чемпионате Франции. В дерби сойдутся «Марсель» и «Лион», которые претендуют на место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Провансальцы впереди на пять очков, а потому «ткачи» в случае поражения очень усложнят своё положение. "Евро-Футбол.ру" анонсирует поединок на «Велодроме», который обещает получиться жарким.

Марсель

На текущий момент «Марсель» занимает третью строчку, которая даёт право в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Конечно, команда Руди Гарсии ещё надеется настичь идущий вторым «Монако», чтобы попасть напрямую в групповой этап сильнейшего клубного турнира Старого света. Но провансальцам куда важнее не пропустить вперёд себя «Лион». Пока что «Марсель» опережает «ткачей» на пять очков. Победа в воскресенье позволит команде Руди Гарсии убить двух зайцев — не позволить оторваться «Монако» и самим обеспечить комфортный отрыв от «Лиона».

Фанаты «Лиона» на неделе пережили не самые приятные эмоции. Постарался московский ЦСКА, который одержал победу со счётом 3:2 на стадионе «Люмьер» и прошёл в четвертьфинал Лиги Европы. После этой неудачи Брюно Женезио намекнул на возможный уход с тренерского мостика по окончанию сезона. Но пока что именно ему нужно готовить «ткачей» к битве за место в Лиге чемпионов. От третьего «Марселя» «Лион» отстаёт на приличные пять очков. Проигрывать команде Брюно Женезио нельзя ни в коем случае. Желательно, конечно, победить, чтобы приблизиться к своему конкуренту.

Где смотреть матч

Игру на «Велодроме», которая стартует в 23:00 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

"Марсель" — «Лион»: +26=40-31. Разница мячей: 151-150.

Первый круг: 0:2.

В первом круге «Лион» довольно уверенно обыграл «Марсель» в дерби. Провансальцы не могут обыграть «ткачей» довольно давно — с 4 мая 2014 года.

Интересные факты

— «Лион» не проигрывал «Марселю» в 7 последних матчах чемпионата (3 победы, 4 ничьи).

— «Марсель» не проигрывает дома во всех турнирах с 10 сентября (13 побед, 4 ничьи).

— «Лион» не побеждал в гостевых матчах Лиги 1 с 17 января (2 ничьи, 2 поражения).

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

Команды находятся в разном психологическом состоянии, ведь не неделе «Марсель» прошёл в четвертьфинал Лиги Европы, а «Лион» вылетел из этого турнира. В последнее время команда Брюно Женезио существенно сбавила ход, особенно если говорить о матчах на выезде. Провансальцы фавориты, и нам кажется, что им удастся прервать серию без побед в дерби «Олимпиков». Наша ставка: «Победа „Марселя“ с коэффициентом 1.9».