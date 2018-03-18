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Джо Джойс быстро разобрался с Донни Палмером
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Джо Джойс быстро разобрался с Донни Палмером 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
York Hall, Лондон, Великобритания. Призёр Олимпийских игр 2016-го года (Рио-де-Жанейро, Бразилия), топ-проспект хэвивейта (свыше 90,7 кг) британец Джо Джойс (3-0, 3 КО) одержал досрочную победу в 1-м раунде над американцем Донни Палмером (9-2-1, 8 КО). Несмотря на преимущество Палмера в антропометрии, для победы Джойсу понадобилось меньше минуты времени. С первых же секунд британец принялся вкладываться в удары и свалил американца на спину попаданием с правой. Тот поднялся на ноги, но удерживать равновесие в вертикальном положении мог только при помощи канатов. Рефери остановил бой. Джойс побеждает за 38 секунд.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Джойс-Палмер (появится в скором времени)
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