Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Ганновер 96

Дортмундская «Боруссия» продолжает борьбу за вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. На очереди противостояние с середняком дивизиона «Ганновер 96».

Боруссия Дортмунд

В прошлом туре дортмундская «Боруссия» прервала двухматчевую ничейную серию, одержав победу над «Айнтрахтом». При этом матч получился сверхинтригующим. Основное время игры завершилось со счётом 2:1. В первую из четырёх добавленных минут Данни Блум отыграл минимальное отставание. Когда рефери уже был готов дать свисток об окончании матча, Миши Батшуайи оформил дубль и принёс победу «чёрно-жёлтым». Отметим, что за шесть проведённых встреч в Бундеслиге экс-форвард «Челси» уже успел отличиться пять раз.

Ганновер 96 В крайнем туре «Ганновер 96» прервал «сухую» двухматчевую серию, но одержать победу не удалось. В результате, третья подряд неудача и «спуск» на двенадцатую строчку в турнирной таблице. «Ганноверу 96» предстоит провести два подряд непростых поединка. Сначала против «Боруссии», через неделю против «РБ Лейпцига». Потеря шести очков может очень дорого стоить, поэтому подопечные Андре Брайтенрайтера должны навязать борьбу сопернику.

Где смотреть матч

Прямая трансляция матча «Боруссия» Дортмунд — «Ганновер 96» пройдёт на канале «Матч! Футбол 3», 18.03.2018 в 15:30. Если вы не можете посмотреть игру, то на помощь придёт текстовая трансляция, которую организовывает портал LiveResult.

Статистика личных встреч

"Боруссия" Дортмунд — «Ганновер 96»: +11=5-6. Разница мячей: 51:34.

Статистика личных встреч на стороне «шмелей». В матче первого круга «Боруссия» уступила со счётом 4:2. В прошлом сезоне «чёрно-жёлтые» одержали такую же гостевую победу и дома выиграли 1:0.

Интересные факты

— «Боруссия» Дортмунд не проигрывает на протяжении одиннадцати туров.

— «Ганновер 96» не может набрать хотя бы одно очко на протяжении трёх туров.

— В трёх крайних очных встречах дважды был зафиксирован счёт 4:2 в пользу каждой из команд.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

"Боруссия" Дортмунд предстаёт фаворитом встречи, по мнению букмекеров. Уверенная игра в родных стенах (58% набранных очков), необходимость в результате, длительная беспроигрышная серия и Миши Батшуайи приводят к мыслям о П1–1,38.

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