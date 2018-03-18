Прогноз на центральную встречу тура в Бундеслиге: РБ Лейпциг — Бавария

«Бавария» продолжает свой путь к 28-му чемпионскому титулу. При максимально благоприятном раскладе мюнхенцы могут оформить его уже сегодня в игре против «РБ Лейпцига».

РБ Лейпциг

"РБ Лейпциг" в прошлом туре не смог распечатать ворота «Штуттгарта», а неделей ранее на единственный забитый мяч «Боруссии», дортмундцы ответили своим голом. В итоге, потеря четырёх очков стоила «быкам» места в зоне Лиги Чемпионов. Противопоставить что-то «Баварии» будет сложно, поэтому мечты подопечных Ральфа Хазенхюттля о главном европейском турнире будут сбываться не в этом туре.

Бавария

Два тура назад «Фрайбург» смог продержаться всего лишь 25 минут, после чего Александр Шволов переправил игровой снаряд в свои ворота и положил начало разгрому. До конца встречи мюнхенцы забили ещё трижды. В крайний игровой день подопечные Юппа Хайнкеса встретили своего любимого соперника. «Гамбург» в последнее время редко уходит с поля в противостояниях с «Баварией» без пяти пропущенных мячей. В этот раз получилось чуть больше. Хет-трик Роберта Левандовски, дубль Франка Рибери и гол Арьена Роббена принесли мюнхенцам победу со счётом 6:0. На неделе «Бавария» успела размяться на турецком «Бешикташе». Отметим, что единственный мяч в ворота Свена Ульрайха отправил Вагнер Лав

Где смотреть матч

Прямая трансляция матча «РБ Лейпциг» — «Бавария» пройдёт на канале «Матч! Футбол 3», 18.03.2018 в 20:30. Если вы не можете посмотреть игру, то на помощь придёт текстовая трансляция, которую организовывает портал LiveResult.

Статистика личных встреч

"РБ Лейпциг" — «Бавария»: +0=1-3. Разница мячей: 5:11.

Ни разу за четыре очных встречи «РБ Лейпциг» не смог обыграть «Баварию». Единственная ничья датируется октябрём, когда мюнхенцы прошли «быков» в серии пенальти второго раунда кубка Германии. В поединке первого круга «Бавария» была сильнее 2:0.

Интересные факты

— «Бавария» не проигрывает в «Бундеслиге» на протяжении 13 туров, лишь раз за это время сыграв вничью.

— Левандовски лишь в одном туре не забил на «Альянц-Арене» в этом сезоне в рамках Бундеслиги.

— «Бавария» не пропускает три тура подряд, разница мячей 10:0.

— «РБ Лейпциг» не может выиграть четыре тура подряд. Два поражения и две ничьи.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

"Бавария" уже в этом туре может стать чемпионом, если «Шальке 04» потеряет очки в поединке с «Вольфсбургом». «РБ Лейпциг» достаточно серьёзный соперник, но желание мюнхенцев скорее расправиться со всеми формальностями в Бундеслиге должно перевесить, П2 — 1,63.

Ваш прогноз