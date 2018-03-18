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Феликс Вердехо больше не топ-проспект — пуэрториканец досрочно уступил Антонио Лосада
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Феликс Вердехо больше не топ-проспект — пуэрториканец досрочно уступил Антонио Лосада 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Madison Square Garden Theater, Нью-Йорк, США. Некогда топ-проспект лёгкого веса (до 61,2 кг) пуэрториканец Феликс Вердехо (23-1, 15 КО) не оправдал надежд промоутера Боба Арума (Top Rank Promotions) и уступил мексиканскому середняку Антонио Лосада-младшему (39-2, 33 КО).
Несмотря на ожидания, пуэрториканский проспект выглядел неубедительно, преимущества над Лосада не было и в помине. Но настоящие проблемы Вердехо начались в 5-м раунде. Пуэрториканцу здорово досталось, а над его глазом образовалась огромная гематома.
В 9-м раунде Лосада окончательно завладел инициативой, почуяв вкус знаковой для своей карьеры победы. Когда казалось, что бой пройдёт всю дистанцию, Лосада уронил Вердехо попаданием с левой. Пуэрториканец хотел продолжить схватку, но вмешался представитель Атлетической комиссии штата Нью-Йорк и вынудил рефери остановить ставший односторонним поединок.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Вердехо-Лосада (возможно, появится в скором времени) Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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