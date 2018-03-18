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Эмре Джан выбыл из строя
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Эмре Джан выбыл из строя 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан травмировался в матче 31-го тура АПЛ против «Уотфорда».
Как сообщает официальный сайт «красных», у немецкого хавбека выявлено мышечное повреждение спины, которое не носит серьёзного характера.
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