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На Камчатке участники «Берингии» приняли участие в выборах
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На Камчатке участники «Берингии» приняли участие в выборах 

Российская Газета 3 часа назад
Участники гонки на собачьих упряжках «Берингия-2018» проголосовали на выборах, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края. Избирательные бюллетени 45 каюров заполнили прямо на маршруте.
— Гонка стартовала неделю назад, и с каждым днем участники уходят все дальше на север края. В настоящее время они находятся на территории Усть-Камчатского муниципального района, но маршрут новых этапов проходит вдалеке от населенных пунктов. Несмотря на это, участники заезда получили возможность реализовать свое избирательное право. Для этого к месту очередной стоянки, прибыла выездная участковая избирательная комиссия, — рассказал заместитель руководителя «Берингии-2018» Артем Чернов.
Как сообщает объединенный информационный пресс-центр Единого дня голосования на Камчатке, во всем крае выборы проходят под лозунгом «Камчатка! Голосуем первыми!».
В городе Елизово, по инициативе организаций, общественный транспорт возил пассажиров бесплатно с 8 утра до 14 часов дня.
Напомним, в крае работают 194 избирательных участка. По данным на 12 часов дня свои голоса отдали 72 213 человек, таким образом явка составила 31,05 процента. Всего на территории Камчатского края в списки избирателей внесено 232,5 тысячи человек.
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