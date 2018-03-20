Стали известны призовые победителей альтернативных соревнований для Паралимпийцев 

Член Совета Федерации России, президент Олимпийского совета Югры Эдуард Исаков рассказал о призовых спортсменов, которые примут участие в альтернативных соревнованиях для недопущенных до Паралимпийских игр в Пхенчхане.
"Победители альтернативных соревнований получат такие же вознаграждения, как и триумфаторы Паралимпиады в Пхенчхане, — цитирует Исакова газета «Известия». — Но самое главное — провести грядущие соревнования очень ярко, подарить атлетам настоящий праздник".
Он отметил, что альтернативные Паралимпиаде соревнования нужно провести на высшем уровне.
"С ярким открытием и закрытием, с высочайшим уровнем организации. Нужно компенсировать нашим спортсменам, пропустившим Игры в Пхенчхане, потерю такого важного в их жизни события", — сказал Исаков.
Паралимпийские игры завершились 18 марта. Альтернативные соревнования пройдут с 20 по 30 марта.