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Лиллард: третье место «Портленда» на Западе — не случайность
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Лиллард: третье место «Портленда» на Западе — не случайность 

Чемпионат.com 12 часов назад
Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард подчеркнул, что достижения его команды в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА не случайны. «Портленд Трэйл Блэйзерс» занимает третье место в Западной конференции.
«Мы не стараемся удивить кого-либо. В этом сезоне мы продемонстрировали стабильный баскетбол в сложной Западной конференции, наши достижения — не случайны. Мы просто делаем то, что делаем и получаем результат, который заслуживаем», — приводит слова Дэмьена Лилларда Clutch Points.
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