Серхи Роберто недоволен своим положением в «Барселоне» 

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто недоволен своим положением в клубе, информирует испанская пресса.
Сообщается, что игрок был разочарован своим невызовом в расположение сборной Испании на ближайшие товарищеские матчи. По мнению 26-летнего хавбека, у него будет мало шансов попасть в состав национальной команды, если в клубе он и дальше будет выполнять роль правого защитника, так как главный тренер «красной фурии» Хулен Лопетеги отдает предпочтение на этой позиции Дани Карвахалю ("Реал") и Альваро Одриосоле ("Реал Сосьедад"). Роберто считает, что выступления в полузащите помогли бы ему лучше раскрыть свои сильные качества.