Тюменцы продают чайники, блендеры и фены, выигранные в день выборов

В тюменских магазинах бытовой техники уже второй день выстраиваются очереди за подарками. Горожане, выигравшие в день выборов на конкурсе «Открой свою Тюмень» бытовую и кухонную технику, получают по специальным купонам фены, блендеры и чайники. Некоторые из них, получив приз, сразу же выставляют его на продажу.

В социальных сетях, а также на сайтах объявлений «Авито» и «Юла», еще накануне появились подобные соообщения. Новенький фен Scarlett тюменцы продают за 300-400 рублей, а чайники этой же фирмы — за 600 рублей. Кто-то выставляет технику на продажу из-за ненадобности, а кто-то честно признается — их семья в день выборов выиграла несколько однотипных подарков.

— На празднике мы получили два фена. Были ещё чайники и блендер. Давайте поменяемся, — пишет тюменка в объявлении.

Тюменцы начали продавать ненужные им фены…И новенькие блендеры

Призы разыгрывали на фестивале «Тюменская весна», на который из бюджета выделили 26 миллионов рублей. Для получения подарка тюменцы должны были ответить на вопросы о нашем городе. Помимо фенов и блендеров в этот день вручали также смартфоны iPhone X.

Но подарков хватило ненадолго. На некоторых участках они закончились еще до полудня, из-за чего тюменцы сильно возмущались.

— Пришел проголосовать, хотел получить подарок, а тут все тихо. Никакого праздничного настроения. Я считаю, что организаторы должны были закупить больше подарков, пусть и побюджетнее, главное, чтобы всем хватило. А то так обидно даже, — жаловался читатель 72.ru Александр. Призы можно было получить по специальным купонам в центрах выдачи. Блендер, фены и чайники выдавали в торговых центрах «Колумб», «Панама» и «Широтный», а телевизоры, телефоны и микроволновые печи только в ТЦ «Широтный». Организаторы заранее говорили, что технику можно получить в течение месяца, но нетерпеливые тюменцы сразу после выигрыша отправились за подарками. Это привело к большим очередям и скандалам.