Митинг, приуроченный к выборам президента России, прошел в Москве

В сквере Суворовской площади в Москве завершился митинг, который был приурочен к обсуждению итогов президентских выборов в России, передает в понедельник корреспондент РИАМО

Ранее мэрия Москвы согласовала митинг в сквере Суворовской площади с 18:00 до 20:30, у памятника Александру Суворову . Цель акции — обсуждение итогов выборов президента Российской Федерации.

Несколько сотен человек пришли с флагами к памятнику Александра Суворова. Всех участников пропускали через рамки металлодетектора и осматривали полицейские. На площади была установлена сцена с микрофоном.

Кроме того, на месте дежурили медики и спасатели. Митинг прошел без происшествий.

В России 18 марта прошли выборы президента страны, избирательные участки в стране закрылись в 20:00 по местному времени. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.