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Митинг, приуроченный к выборам президента России, прошел в Москве
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Митинг, приуроченный к выборам президента России, прошел в Москве 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
В сквере Суворовской площади в Москве завершился митинг, который был приурочен к обсуждению итогов президентских выборов в России, передает в понедельник корреспондент РИАМО.
Ранее мэрия Москвы согласовала митинг в сквере Суворовской площади с 18:00 до 20:30, у памятника Александру Суворову. Цель акции — обсуждение итогов выборов президента Российской Федерации.
Несколько сотен человек пришли с флагами к памятнику Александра Суворова. Всех участников пропускали через рамки металлодетектора и осматривали полицейские. На площади была установлена сцена с микрофоном.
Кроме того, на месте дежурили медики и спасатели. Митинг прошел без происшествий.
В России 18 марта прошли выборы президента страны, избирательные участки в стране закрылись в 20:00 по местному времени. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.
По итогам обработки 99,94% бюллетеней Владимир Путин получил 76,68% голосов, одержав уверенную победу. Далее следуют кандидаты Павел Грудинин (11,78%), Владимир Жириновский (5,65%), Ксения Собчак (1,68%), Григорий Явлинский (1,05%), Борис Титов (0,76%), Максим Сурайкин (0,68%) и Сергей Бабурин (0,65%).
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