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Подмосковье заняло 61 место в России по явке избирателей на выборах президента РФ
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Подмосковье заняло 61 место в России по явке избирателей на выборах президента РФ 

РИАМО 32 минуты назад
Фото: РИАМО
Московская область заняла 61 место в России по явке избирателей на выборах президента России, поднявшись с 2012 года на 10 позиций, сообщила в понедельник на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.
«По предварительным данным, которые ЦИК нам сегодня дает, Подмосковье занимает 61 место из 85 регионов на выборах президента, в 2012 году это было 71 место, мы активно растем», — сказала Коновалова.
Ранее Коновалова отметила, что явка, по данным на 14:00 понедельника, составила 63,63%.
Восемнадцатого марта в России прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов. В Московской области было открыто более 4,2 тысячи избирательных участков.
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 Ещё 6 источников 
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