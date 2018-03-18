Пресс‑конференция по итогам выборов президента РФ в Подмосковье пройдет в РИАМО 19 марта

В ходе встречи Ирина Анатольевна подробно расскажет о итогах работы комиссии на выборах президента:

— каковы результаты голосования?

— какое количество граждан проголосовали 18 марта?

— в какие муниципальных образования Подмосковья была наибольшая и наименьшая явка?

— сколько нарушений было зафиксировано?

— сколько на выборах работало наблюдателей, журналистов?

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. Полежаевская).

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.