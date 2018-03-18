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Пресс‑конференция по итогам выборов президента РФ в Подмосковье пройдет в РИАМО 19 марта
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Пресс‑конференция по итогам выборов президента РФ в Подмосковье пройдет в РИАМО 19 марта 

РИАМО 10 часов назад
Фото: РИАМО
В понедельник, 19 марта, в 15.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция председателя Избирательной комиссии Московской области Ирины Коноваловой.
В ходе встречи Ирина Анатольевна подробно расскажет о итогах работы комиссии на выборах президента:
— каковы результаты голосования?
— какое количество граждан проголосовали 18 марта?
— в какие муниципальных образования Подмосковья была наибольшая и наименьшая явка?
— сколько нарушений было зафиксировано?
— сколько на выборах работало наблюдателей, журналистов?
Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. Полежаевская).
Аккредитация: +7 (968) 766-21-18  Почта: ma.dmitrieva@riamo.ru  Контактное лицо — Мария Дмитриева
Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.
РИАМО: последние новости
Солнечная и морозная погода установилась в Москве в день выборов президента Стало известно, что чаще всего ищут россияне в интернете о кошках и собаках Минспорта Подмосковья подведет итоги работы за последние пять лет 15 марта
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