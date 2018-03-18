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Неймар добивается от «ПСЖ» повышения зарплаты
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Неймар добивается от «ПСЖ» повышения зарплаты 

Спорт-Экспресс 11 часов назад
Фото: Soccer News
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар рассчитывает на увеличение зарплаты во французском клубе, сообщает Sunday Times. По информации издания. повыщение дохода является обязательным условием того, что он останется в команде в следующем сезоне.
На данный момент зарплата Неймара, чей контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года, составляет 750 тысяч евро в неделю. Форвард хочет получать 1,13 миллиона евро в неделю. Ранее в СМИ появлялись сообщения о желании Неймара покинуть клуб из Парижа. Нападающий рассчитывает либо на возвращение в «Барселону», либо на переход в "Реал".
В настоящее время форвард находится в Бразилии и восстанавливается после травмы, полученной 25 февраля в матче Кубка Франции против «Марселя» (3:0). Срок восстановления составит от 2,5 до 3 месяцев.
Уйти нельзя остаться. Неймар больше не хочет играть в «ПСЖ» // «Прощай, Париж». Неймар остался без футбола на три месяца
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