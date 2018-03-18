Неймар добивается от «ПСЖ» повышения зарплаты

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар рассчитывает на увеличение зарплаты во французском клубе, сообщает Sunday Times . По информации издания. повыщение дохода является обязательным условием того, что он останется в команде в следующем сезоне.

На данный момент зарплата Неймара, чей контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года, составляет 750 тысяч евро в неделю. Форвард хочет получать 1,13 миллиона евро в неделю. Ранее в СМИ появлялись сообщения о желании Неймара покинуть клуб из Парижа. Нападающий рассчитывает либо на возвращение в «Барселону», либо на переход в "Реал"

В настоящее время форвард находится в Бразилии и восстанавливается после травмы, полученной 25 февраля в матче Кубка Франции против «Марселя» (3:0). Срок восстановления составит от 2,5 до 3 месяцев.

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