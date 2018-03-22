24 марта состоятся выборы депутатов Молодежной думы города Иркутска

24 марта. Голосование пройдет с 10 до 17 часов на четырех избирательных

участках, расположенных в комитетах по управлению округами:

— Ленинский округ (ул. Маршала Говорова, 3);

— Свердловский округ (ул. Терешковой, 24);

— Правобережный округ (ул. Марата,14);

— Октябрьский округ (ул. Декабрьских Событий, 27).

Голосовать могут только зарегистрированные избиратели. Форма регистрации доступна по ссылке: https://goo.gl/forms/5AqWlo0EpxF85pdl1, процедура будет завершена 22 марта в 18.00.

Каждый избиратель может проголосовать только один раз. Итоги выборов

будут подведены Наблюдательным советом Молодежной думы Иркутска.