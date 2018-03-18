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«Ливерпуль» и «Арсенал» интересуются Васкесом
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«Ливерпуль» и «Арсенал» интересуются Васкесом 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник "Реала" Лукас Васкес находится в сфере интересов «Ливерпуля» и «Арсенала», передаёт Mundo Deportivo.
Юрген Клопп определил Васкеса как идеальное усиление, но и Арсен Венгер хочет заполучить футболиста под своё крыло.
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