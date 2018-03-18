Количество операторов справочного центра ЦИК РФ в день голосования было увеличено вдвое — до 400 человек

Количество операторов, работающих в информационно-справочном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ в день голосования на выборах президента, было увеличено вдвое — с 200 до 400 человек. Об этом журналистам сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«У нас вместо 200 уже 400 операторов работают. 400 операторов работают в call-центре, в том числе по этой линии оказания помощи нашим участковом избирательным комиссиям», — сказала Э. Памфилова

Ранее секретарь Центризбиркома России Майя Гришина сообщила, что ЦИК РФ вынуждена в оперативном порядке увеличивать количество операторов линии справочного центра в связи с ростом числа поступающих обращений.

Выборы президента проходят в России 18 марта 2018 г. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.