Сборная России по футболу проголосовала на выборах президента

Сборная России по футболу вместе с тренерским и административным штабом проголосовали на выборах президента России. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня не тот случай, когда надо говорить о нас, как о команде или футболистах, ведь мы в первую очередь граждане России. Сегодня нас это застало во время сбора. На полчаса сдвинули нашу подготовку", -сказал главный тренер сборной Станислав Черчесов