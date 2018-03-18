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Сборная России по футболу проголосовала на выборах президента
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Сборная России по футболу проголосовала на выборах президента 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
Сборная России по футболу вместе с тренерским и административным штабом проголосовали на выборах президента России. Об этом сообщает ТАСС.
"Сегодня не тот случай, когда надо говорить о нас, как о команде или футболистах, ведь мы в первую очередь граждане России. Сегодня нас это застало во время сбора. На полчаса сдвинули нашу подготовку", -сказал главный тренер сборной Станислав Черчесов.
Члены сборной России проголосовали на избирательном участке N3026 учебно-тренировочной базы хоккейного клуба «Динамо» в Новогорске.
Ранее сообщалось, что олимпийские чемпионы по хоккею Вячеслав Войнов и Илья Ковальчук также проголосовали на выборах президента России.
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