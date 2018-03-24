Двух футболистов сборной России оштрафовали за поход в ресторан

В пресс-службе РФС отметили, что «подобное поведение сказывается на имидже сборной, даёт повод для ненужных разговоров и обсуждений».

Игроки национальной команды уже принесли свои извинения.

«После игры с Бразилией мы с друзьями поужинали в одном из московских ресторанов. И тем самым нарушили график, в соответствии с которым после полуночи мы уже не должны были быть в общественном месте», — цитирует спортсменов пресс-служба Российского футбольного союза.

Товарищеский матч между Россией и Бразилией состоялся накануне в «Лужниках». Гости выиграли со счётом 3:0.