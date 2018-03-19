Ещё
Футболисты сборной России исполнили еще одну мечту юных болельщиков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболисты сборной России исполнили еще одну мечту юных болельщиков 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Юные болельщики из 12 регионов нашей страны побывали на тренировке сборной России по футболу. В Москву приехали около сотни детей из Уфы, Ульяновска, Кургана, Волгограда и Рязани. Все они стали финалистами конкурса «Детские мечты», который был объявлен в ноябре прошлого года.
Участники проекта должны были прислать письмо или видео с рассказом о своих самых заветных желаниях. Исполнить их постарались игроки нашей команды. Из трех тысяч обращений был выбран 121 финалист. Десятки детей из разных городов уже получили подарки. Одним из них и стало посещение тренировки сборной России.
Вести.Ru: последние новости
Поверить в себя и в мечту: "Тренер" заряжает на победу Россиянин Камалов стал бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо Из "Реала" в "Барселону": каталонский клуб соблазняет Иско
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-19722
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз2
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Россияне мстят за Олимпиаду-201814
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение