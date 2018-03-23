Валерий Газзаев: До счета 0:3 у нашей сборной не было ни одного опасного момента

— Очень важно, что на фоне команды, которая претендует на победу на чемпионате мира, мы увидели в каком направлении надо двигаться российской команде. В матчах с такими соперниками видны проблемы нашей сборной, которые надо стремиться решать и улучшать свою игру.

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Хорошо, что играем с такими сильными сборными, как Бразилия, Франция, Аргентина, это пойдет на пользу и поможет сделать правильные выводы перед чемпионатом мира. Не нужно посыпать голову пеплом, мы понимали, что на сегодняшний день уровень национальной сборной таков, что мы не способны обыграть (сборную) Бразилии.

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ТАСС. О положительных моментах в игре говорить сегодня особенно не приходится, одного старания мало. До счета 0:3 у нашей сборной не было ни одного опасного момента, были лишь неплохие подходы, но этого мало. Начали активно, пытались прессинговать, но этого хватило максимум на 15 минут, — передает слова Газзаева

Добавим, что следующий контрольный матч россияне проведут 27 марта в Санкт-Петербурге против команды Франции.

Как сыграла сборная России в матче с Бразилией (0:3)?