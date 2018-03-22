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Игрок «Челси» и сборной Бразилии высоко оценил уровень российских футболистов
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Игрок «Челси» и сборной Бразилии высоко оценил уровень российских футболистов 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Бразилии по футболу Виллиан поделился своими ожиданиями от контрольного матча с национальной командой России. По его словам, в российской сборной выступают техничные футболисты, а сама игра обещает быть сложной для бразильцев.
"Я играл в России, поэтому понимаю несколько слов по-русски и уже знаком с российскими игроками. Это быстрые, техничные футболисты, поэтому нам предстоит сложный матч. Мы должны показать себя в матче с Россией, ведь это важный этап подготовки к чемпионату мира, но именно этот турнир — наша главная цель", — цитирует Виллиана ТАСС.
В период с 2007 по 2012 год бразилец играл в донецком «Шахтере», откуда перешел в махачкалинский «Анжи». За российский клуб Виллиан выступал с февраля по август 2013 года, а затем был продан в лондонский «Челси».
Матч Россия — Бразилия состоится в Москве на стадионе «Лужники» 23 марта.
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