Кечинов: России не надо бояться Бразилию, ставлю на ничью — 2:2, как в 1996 году

Бывший полузащитник сборной России Валерий Кечинов , который играл против сборной Бразилии в товарищеском матче в 1996 году, поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской встречи россиян с южноамериканской командой.

«Игры против сборной Бразилии — это всегда праздник. Когда мы играли в 1996 году, у бразильцев было очень много звёзд в составе. Даже Роналдо тогда уже был. Помню, было довольно холодно, но всё равно на поле был праздник. Видно, что все бразильцы очень любят играть и получают от футбола настоящее удовольствие. У них в составе всегда были серьёзные исполнители, и сейчас картина не поменялась.

Посмотрим, какую установку даст своим подопечным Станислав Черчесов , но точно не лететь в атаку с шашками наголо. Если сборная России начнёт много атаковать, то будет нарываться на быстрые контратаки соперника. Бразильцы попробуют забрать мяч себе и за счёт индивидуального мастерства будут угрожать воротам Акинфеева.

Неймара на поле не будет, он мировая звезда и безусловный лидер команды, но и без него в составе Бразилии хватает сильных исполнителей. Например Коутиньо или Виллиан, который тоже играет инсайда, ещё есть Дуглас Коста и много других игроков.