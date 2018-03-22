Ещё
Кечинов: России не надо бояться Бразилию, ставлю на ничью — 2:2, как в 1996 году
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кечинов: России не надо бояться Бразилию, ставлю на ничью — 2:2, как в 1996 году 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Мир24
Бывший полузащитник сборной России Валерий Кечинов, который играл против сборной Бразилии в товарищеском матче в 1996 году, поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской встречи россиян с южноамериканской командой.
«Игры против сборной Бразилии — это всегда праздник. Когда мы играли в 1996 году, у бразильцев было очень много звёзд в составе. Даже Роналдо тогда уже был. Помню, было довольно холодно, но всё равно на поле был праздник. Видно, что все бразильцы очень любят играть и получают от футбола настоящее удовольствие. У них в составе всегда были серьёзные исполнители, и сейчас картина не поменялась.
Посмотрим, какую установку даст своим подопечным Станислав Черчесов, но точно не лететь в атаку с шашками наголо. Если сборная России начнёт много атаковать, то будет нарываться на быстрые контратаки соперника. Бразильцы попробуют забрать мяч себе и за счёт индивидуального мастерства будут угрожать воротам Акинфеева.
Неймара на поле не будет, он мировая звезда и безусловный лидер команды, но и без него в составе Бразилии хватает сильных исполнителей. Например Коутиньо или Виллиан, который тоже играет инсайда, ещё есть Дуглас Коста и много других игроков.
Как болельщик России поставлю на ничью. Мне хочется увидеть голы, как и всем зрителям, поэтому пусть счёт будет 2:2. Такой же счёт был и в 1996 году, когда мы играли», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Чемпионат.com: последние новости
Несколько игроков чемпионата Азербайджана подозреваются в договорных матчах РФПЛ ждёт от «Амкара» письмо с указанием места проведения матча с «Локомотивом» Черчесов: я 1-й, кто заметил Ари в Швеции, но пока он бразилец, а не россиянин
 Ещё 102 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA раскритиковал МОК за недопуск России на ОИ2
WADA назвало два последних условия для России33
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке75
Еще одна американка «переметнулась» в сборную России
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение