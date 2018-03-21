Коутиньо: сборной Бразилии не хватает Неймара, но это надо преодолеть 

Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Филлипе Коутиньо поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной России, который состоится 23 марта.
«Матч с Россией пройдёт на том же стадионе, что и ЧМ-2018? Надеюсь, мы сыграем там ещё и в финале, но для этого придется очень потрудиться.
Я стараюсь адаптироваться в Испании в новом клубом. Пока прошло мало времени, развиваюсь, постоянно учусь, перенимаю стиль. Тренировки в «Барселоне» немного отличаются. В сборной нужно показывать всё, на что способен.
Что касается отсутствия Неймара, то он очень важен для нас. Конечно, его не хватает, но это надо преодолеть. Мы сможем с этим справиться. За последнее время мы стали сильнее, как коллектив. Думаю, что в плане тактики не будет значительных изменений. Просто один из игроков займет его место.
Если говорить о расизме в России, то это тяжелый вопрос. В мире есть проблема расизма, которого не должно существовать. Нам нужно выходить здесь и играть. А эти вопросы пускай решают те, кому положено», — передаёт слова Коутиньо корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.