Ещё
Коутиньо: сборной Бразилии не хватает Неймара, но это надо преодолеть
Далее:
Читайте также:
Ещё

Коутиньо: сборной Бразилии не хватает Неймара, но это надо преодолеть 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: ТАСС
Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Филлипе Коутиньо поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной России, который состоится 23 марта.
«Матч с Россией пройдёт на том же стадионе, что и ЧМ-2018? Надеюсь, мы сыграем там ещё и в финале, но для этого придется очень потрудиться.
Я стараюсь адаптироваться в Испании в новом клубом. Пока прошло мало времени, развиваюсь, постоянно учусь, перенимаю стиль. Тренировки в «Барселоне» немного отличаются. В сборной нужно показывать всё, на что способен.
Что касается отсутствия Неймара, то он очень важен для нас. Конечно, его не хватает, но это надо преодолеть. Мы сможем с этим справиться. За последнее время мы стали сильнее, как коллектив. Думаю, что в плане тактики не будет значительных изменений. Просто один из игроков займет его место.
Если говорить о расизме в России, то это тяжелый вопрос. В мире есть проблема расизма, которого не должно существовать. Нам нужно выходить здесь и играть. А эти вопросы пускай решают те, кому положено», — передаёт слова Коутиньо корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Чемпионат.com: последние новости
Панарин спел спящему Бобровскому «Владимирский централ» В Музее хоккея открылась выставка «Наилич» памяти Сергея Гимаева Команда Московского марафона: кто создаёт самый масштабный беговой праздник
 Ещё 72 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию лишат всех международных соревнований26
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке63
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA назвало два последних условия для России24
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972165
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение