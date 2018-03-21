Коутиньо: сборной Бразилии не хватает Неймара, но это надо преодолеть

Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Филлипе Коутиньо поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной России, который состоится 23 марта.

«Матч с Россией пройдёт на том же стадионе, что и ЧМ-2018? Надеюсь, мы сыграем там ещё и в финале, но для этого придется очень потрудиться.

Я стараюсь адаптироваться в Испании в новом клубом. Пока прошло мало времени, развиваюсь, постоянно учусь, перенимаю стиль. Тренировки в «Барселоне» немного отличаются. В сборной нужно показывать всё, на что способен.

Что касается отсутствия Неймара, то он очень важен для нас. Конечно, его не хватает, но это надо преодолеть. Мы сможем с этим справиться. За последнее время мы стали сильнее, как коллектив. Думаю, что в плане тактики не будет значительных изменений. Просто один из игроков займет его место.