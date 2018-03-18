Защитник каталонской «Барселоны» Самюэль Умтити принял решение по своему будущему, информирует El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, ближайшим летом "Манчестер Юнайтед" будет готов заплатить за 24-летнего бека «сине-гранатовых» 60 миллионов евро, которые равняются сумме отступных за него. При этом самому футболисту «красные дьяволы» планируют предложить выгодный в финансовом плане контракт. Однако француз рассчитывает остаться на «Камп Ноу» и достичь соглашения с руководством «Барсы» по своему новому контракту.