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Умтити принял решение по своему будущему
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Умтити принял решение по своему будущему 

Soccer News 11 часов назад
Фото: Soccer News
Защитник каталонской «Барселоны» Самюэль Умтити принял решение по своему будущему, информирует El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, ближайшим летом "Манчестер Юнайтед" будет готов заплатить за 24-летнего бека «сине-гранатовых» 60 миллионов евро, которые равняются сумме отступных за него. При этом самому футболисту «красные дьяволы» планируют предложить выгодный в финансовом плане контракт. Однако француз рассчитывает остаться на «Камп Ноу» и достичь соглашения с руководством «Барсы» по своему новому контракту.
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