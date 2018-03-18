Полиция проверит «хабаровчан-представителей от партий»

ХАБАРОВСК, 18 мар — РИА Новости . Полиция в Хабаровске проверяет инцидент с гражданами, которые пытались проникнуть на избирательный участок сначала под видом наблюдателей от одной партии, а потом под видом членов комиссии с правом совещательного голоса от другой партии, сообщил РИА Новости председатель избиркома края Геннадий Накушнов.

"Жалоб, которые могли бы повлиять на итоги голосования, в избирательную комиссию не поступало. Были жалобы на удаление наблюдателей от партии «Яблоко» , потому что они по закону не обладали статусом наблюдателя, так как были назначены доверенным лицом партии, а не кандидатом или его доверенным лицом, как нужно по закону. Во второй половине дня они пытались проникнуть на участок от партии КПРФ в статусе членов комиссии с правом совещательного голоса, но назначенных не уполномоченным лицом кандидата от КПРФ. Мы их тоже удалили. На это тоже будут жалобы", — сказал Накушнов.

Он отметил, что избирком соблюдает «букву закона, иначе другие партии предъявят претензии на нарушения».

"Полиция выясняет обстоятельства этой истории", — уточнил Накушнов.

Также, по его словам, еще две избирательницы пожаловались на то, что нашли чужие росписи в графе со своей фамилией.

"Мы проверили, фамилии и имена гражданок одинаковые, здесь человеческий фактор сработал. Мы их внесли отдельно и они проголосовали. Одна из них потребовала привлечь сотрудницу избиркома к административной ответственности. Разбираемся, если будут основания, по решению мирового судьи член комиссии будет наказан", — сказал председатель избиркома края.

Он добавил, что также поступила жалоба на бегущую строку за одного из кандидатов.

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