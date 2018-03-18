Ещё
Полиция проверит «хабаровчан-представителей от партий»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полиция проверит «хабаровчан-представителей от партий» 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 18 мар — РИА Новости. Полиция в Хабаровске проверяет инцидент с гражданами, которые пытались проникнуть на избирательный участок сначала под видом наблюдателей от одной партии, а потом под видом членов комиссии с правом совещательного голоса от другой партии, сообщил РИА Новости председатель избиркома края Геннадий Накушнов.
"Жалоб, которые могли бы повлиять на итоги голосования, в избирательную комиссию не поступало. Были жалобы на удаление наблюдателей от партии «Яблоко», потому что они по закону не обладали статусом наблюдателя, так как были назначены доверенным лицом партии, а не кандидатом или его доверенным лицом, как нужно по закону. Во второй половине дня они пытались проникнуть на участок от партии КПРФ в статусе членов комиссии с правом совещательного голоса, но назначенных не уполномоченным лицом кандидата от КПРФ. Мы их тоже удалили. На это тоже будут жалобы", — сказал Накушнов.
Он отметил, что избирком соблюдает «букву закона, иначе другие партии предъявят претензии на нарушения».
"Полиция выясняет обстоятельства этой истории", — уточнил Накушнов.
Также, по его словам, еще две избирательницы пожаловались на то, что нашли чужие росписи в графе со своей фамилией.
"Мы проверили, фамилии и имена гражданок одинаковые, здесь человеческий фактор сработал. Мы их внесли отдельно и они проголосовали. Одна из них потребовала привлечь сотрудницу избиркома к административной ответственности. Разбираемся, если будут основания, по решению мирового судьи член комиссии будет наказан", — сказал председатель избиркома края.
Он добавил, что также поступила жалоба на бегущую строку за одного из кандидатов.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
ВИДЖЕТ
РИА Новости: последние новости
В Москве в день выборов президента будет морозно и солнечно Правитель Дубая спас иностранцев, застрявших в пустыне Свыше 13% жителей Камчатки и 28% Чукотки проголосовали за первые два часа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию40
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
Назван соперник Ковалева за чемпионский титул
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение