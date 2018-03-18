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Уральский биатлонист Антон Шипулин проголосовал на выборах президента России в Норвегии
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Уральский биатлонист Антон Шипулин проголосовал на выборах президента России в Норвегии 

РИА «ФедералПресс» 11 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Сегодня у нас с ребятами сразу два события особой важности: ответственные старты Кубка мира в Норвегии и день выборов президента РФ. Пропустить нельзя ни то, ни другое. Поэтому мы заранее подготовились к тому, чтобы проголосовать здесь, в Норвегии, на избирательном участке в посольстве России в Осло. Хорошо, что технически все возможности для этого есть, и избирательные участки организованы по всему миру. Часто в жизни, как и в спорте, приходится рассчитывать только на себя. Поэтому сегодня я проголосовал, сделал свой выбор за сильную Россию, будущее Свердловской области и моей семьи», — рассказал сам спорстмен.
Фото: Peter Porai-Koshits, CC-BY-SA-3.0.
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