Уральский биатлонист Антон Шипулин проголосовал на выборах президента России в Норвегии

«Сегодня у нас с ребятами сразу два события особой важности: ответственные старты Кубка мира в Норвегии и день выборов президента РФ. Пропустить нельзя ни то, ни другое. Поэтому мы заранее подготовились к тому, чтобы проголосовать здесь, в Норвегии, на избирательном участке в посольстве России в Осло. Хорошо, что технически все возможности для этого есть, и избирательные участки организованы по всему миру. Часто в жизни, как и в спорте, приходится рассчитывать только на себя. Поэтому сегодня я проголосовал, сделал свой выбор за сильную Россию, будущее Свердловской области и моей семьи», — рассказал сам спорстмен.

Фото: Peter Porai-Koshits, CC-BY-SA-3.0.