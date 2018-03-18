В Туле ФК «Арсенал» проголосовал на участке «Спортивный»

Команда ФК «Арсенал» проголосовала в полном составе на тематическом участке «Спортивный». На избирательном участке ее ждали болельщики.

Футболисты и тренерский состав «Арсенала» приехали на участок почти к открытию нового тематического участка «Спортивный». Впервые в этом году голосовали игроки молодежки «Арсенала» Святослав Артюшкин и Игорь Веприков.

— Для меня это первый опыт голосования на президентских выборах, — поделился Святослав Артюшкин. — Буду обязательно участвовать и во всех будущих.

На участке, несмотря на раннее утро, футболистов ожидали болельщики. После голосования фанаты окружили кумиров с просьбами об автографах. Шарфы и мячи для подписей они принесли с собой.

— Нам очень понравилось, как нас встретили на тематическом избирательном участке «Спортивный». Мы почувствовали, что весь город болеет за «Арсенал», и люди поддерживают нас не только на стадионах, но и на улицах. — заметил второй тренер команды Игорь Семшов

Справка «РГ»: