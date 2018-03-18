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В Туле ФК «Арсенал» проголосовал на участке «Спортивный»
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В Туле ФК «Арсенал» проголосовал на участке «Спортивный» 

Российская Газета 11 часов назад
Фото: Российская Газета
Команда ФК «Арсенал» проголосовала в полном составе на тематическом участке «Спортивный». На избирательном участке ее ждали болельщики.
Футболисты и тренерский состав «Арсенала» приехали на участок почти к открытию нового тематического участка «Спортивный». Впервые в этом году голосовали игроки молодежки «Арсенала» Святослав Артюшкин и Игорь Веприков.
— Для меня это первый опыт голосования на президентских выборах, — поделился Святослав Артюшкин. — Буду обязательно участвовать и во всех будущих.
На участке, несмотря на раннее утро, футболистов ожидали болельщики. После голосования фанаты окружили кумиров с просьбами об автографах. Шарфы и мячи для подписей они принесли с собой.
— Нам очень понравилось, как нас встретили на тематическом избирательном участке «Спортивный». Мы почувствовали, что весь город болеет за «Арсенал», и люди поддерживают нас не только на стадионах, но и на улицах. — заметил второй тренер команды Игорь Семшов.
Справка «РГ»:
Традиция давать имена избирательным участкам появилась в Тульской области в 2011 году. Первые два участка получили имена "Лев Толстой" и «Куликово поле». Сегодня в регионе уже 50 таких участков в 23 районах области. 14 из них расположены в Туле. Среди них участки, посвященные знаменитым оружейникам разных поколений, например, Никите Демидову и Василию Грязеву. А также известным брендам региона: «Тула пряничная», «Тульская гармонь», «Белевская пастила». В этом году открылись два новых именный участка — «Герои России» и «Высоцкий».
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