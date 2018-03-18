Игорь Бутман: Давайте насладимся футбольным праздником

Народный артист России Игорь Бутман стал послом ЧМ-2018 от Саранска. Он успевает гастролировать по всему миру, организовывать крупнейшие джазовые фестивали, играть в хоккей с великими мастерами и Президентом России и любить футбол. В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» Игорь Бутман дал совет нашей футбольной сборной, как выиграть чемпионат мира.

«ПОПРОБУЮ СОЧИНИТЬ ПЕСНЮ К НАЧАЛУ ЧЕМПИОНАТА МИРА»

— Что вас связывает с Саранском? — В Саранске мы каждый год проводим большой международный джазовый фестиваль «Вейсэ-джаз». В программе, кстати, есть молодежное напрвление — детский конкурс. На фестивале подружились с руководством Республики Мордовия и города. Они и предложили стать послом чемпионата мира-2018. А я не стал отказываться (смеется).

— В какое время проходит фестиваль? — Обычно в октябре. Но в 2018 году в связи с проведением чемпионата мира по футболу мы запланировали его на конец июня. Все-таки на чемпионат мира приедут люди со всего мира, а джаз — интернациональная музыка, ее понимают во всех странах. Постараемся привезти в Саранск интересных исполнителей.

— Не опасаетесь, что возникнут сложности по гостиницам, безопасности, другим оргвопросам? — Нет-нет. Фестиваль включен в культурную программу ЧМ-2018. Я посетил многие международные мероприятия, которые проводились в России. И всегда организация была на высочайшем уровне. На той же зимней Олимпиаде-2014 в Сочи не было никаких нареканий. Мне, поверьте, есть, с чем сравнивать. Я побывал на пять Олимпиадах.

— Что почувствовали, когда вам сказали, что Игорь Бутман — посол чемпионата мира? — Гордость и ответственность. Россия вновь получила возможность показать миру все свои достижения и, конечно, гостеприимство и радушие. Уверен, что мы все сделаем на высшем уровне: и стадионы, и инфраструктуру, и культурную программу.

— Какие-то культурные активности в других городах, которые принимают матчи ЧМ-2018, планируете? — Пока не планируем. Знаю, что среди послов много артистов и музыкантов. Они наверняка помогут организовать культурную программу в своих городах.

— Что роднит футбол с джазом? — Качественный футбол, как и отличный джаз вызывает непередаваемые эмоции. Перед тем, как выйти на сцену, мы очень много репетируем. Как и футболисты до того, как появиться на зеленом поле перед заполненными трибунами. Очень люблю выражение «лихая музыка атаки». Пусть песня написана про хоккей, но и к футболу она подходит отлично.

— Успеете сочинить песню и посвятить ее чемпионату мира? — Попробую.

«ХОККЕИСТЫ ТОЖЕ ОБСУЖДАЮТ ФУТБОЛЬНЫЕ ДЕЛА»

— В детстве вы занимались спортом? — Конечно! И в футбол играл, и в хоккей. Даже трижды ноги ломал на футбольном поле. Но это было уже во взрослой жизни.

— Отношения с футболом, получается, сложные. Но любовь-то остается? — На эту любовь ничего повлиять не сможет.

— Сейчас в футбол играете? — Бывает, поигрываю в команде артистов. Но больше мне нравится играть в хоккей с профессионалами. Недавно в Мурманскую область летали вместе с Сергеем Федоровым , Алексеем Касатоновым и другими большими мастерами. В Вологодской области открывали новый ледовый дворец кадетского корпуса МЧС . Скоро будет матч, посвященный 60-летию Вячеслава Фетисова . Надеюсь и нем сыграть.

— Хоккеисты обсуждают предстоящий футбольный чемпионат мира? — Регулярно. Мы же все — болельщики, пребываем в предвкушении этого грандиозного события.

— Вы нередко играете в хоккей с Президентом России Владимиром Путиным . Как он выглядит на льду? — Отлично. Многие это видели, посмотрев наши матчи по телевизору.

— Обсуждаете с ним предстоящий чемпионат мира по футболу? — Практически нет. Мы, в основном, говорим о хоккее.

«ДАВАЙТЕ НАСЛАДИМСЯ ФУТБОЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ»

— На футбольные матчи ходите? — Честно говоря, даже на любимый хоккей нет времени выбраться. Но когда попадаю на трибуны, получаю огромное удовольствие.

— На матчи ЧМ-2018 соберетесь? — Уже собираюсь (улыбается). Во время таких грандиозных соревнований нужно быть в игре. Обязательно приду на стадион в Саранске. Жаль, что там не играет сборная России.

— Следите за нашей национальной командой? Как она выступит на ЧМ-2018? — Вариантов два: либо выиграем чемпионат, либо не выйдем из группы.

— Получается без полутонов: либо белое, либо черное. — Да, но сразу скажу: я — оптимист. Нужно всегда ставить амбициозные максимальные задачи и никого не бояться. Чтобы побеждать, нужно больше хотеть этого и тренироваться. У спортсменов, даже больших и знаменитых, иногда бывает неуверенность: мол, как мы с этими монстрами будем бороться? Такого быть не должно! Нам тоже иногда говорят — в джазе вы никогда не будете такими же виртуозами, как, к примеру, афроамериканцы. Знаете, что я отвечаю?

— Расскажите. — Мы выступаем в разных городах и странах. Везде наши концерты идут с аншлагами и завершаются овациями. А после них зрители подходят и благодарят. О чем это говорит? Что мы можем играть. И талантов хватает. Руки опускать нельзя ни при каких обстоятельствах. Однажды наша команда в Ночной хоккейной лиге встречалась с соперником, которого все называли фаворитом. Но победили мы! За счет правильной стратегии и тактики. Это — один из примеров.

— А если вдруг наша чудесная футбольная команда проиграет? Что тогда делать? — Ничего. Футбол — это игра. Мне очень не нравятся люди, у которых резко меняется настроение в зависимости от результатов матча. Выиграли — короли, уступили — конец света. Так быть не должно. Подумайте: чемпионат мира по футболу проходит раз в четыре года. К нам приедут сильнейшие команды. Наслаждайтесь праздником. Жизнь длинная. Но не забудьте сделать работу над ошибками (смеется).

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Игорь БУТМАН

Родился 27 октября 1961 года в Ленинграде. Российский саксофонист. Народный артист России. Продюсер 11 международных фестивалей. С 2012 года руководит Московским джазовым оркестром.