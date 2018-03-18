Оксана Круглова: «Организованная на выборах система наблюдения — это прорыв с точки зрения общественного контроля»

«У нас работают 30 волонтеров, каждый из которых просматривает 32-33 камеры. Если он замечает какое-то нарушение, то сообщает координаторам. Они еще раз отсматривают спорный фрагмент на видео. Если нарушение действительно присутствует, координаторы созваниваются с конкретным избирательным участком, где тут же принимают меры к его устранению», — рассказала член самарского избиркома с правом решающего голоса Оксана Круглова.

По ее словам, на 13:00 обнаружены нарушения технического характера: недоступна для обзора камеры увеличенная копия протокола, также на одном участке камеры направлены были в кабинку.

"Сейчас все нюансы устранены, — сообщила Круглова. — Думаю, что организованная здесь система видеонаблюдения — это большой прорыв в области общественного контроля. Сегодня каждый гражданин, воспользовавшись порталом нашвыбор2018.рф, может увидеть, что происходит на участке. Кроме того, при ситуационном центре работает горячая линия. Мы также исследуем эту информацию и даем ответ избирателям", — сказала Круглова.