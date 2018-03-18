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Охота на медведей в самом разгаре
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Охота на медведей в самом разгаре 

Красный Север 11 часов назад
Фото: Красный Север
Проект «Живем на Севере» собирает участников под хэштегом #МарафонЖивем. На каждом избирательном участке есть плакаты, растяжки, флажки, урны для голосования с изображением семейства медведей. По условиям конкурса, их нужно найти и сфотографировать. А некоторым и вовсе повезло: на избирательных участках установили вот такие фигуры медведей.
Однако некоторые участники проявляют выдумку: приносят с собой ручки с логотипом, закладки. Даже будильники, выигранные на предыдущих этапах конкурса.
Напомним: это уже четвертый этап марафона. И еще не поздно подключиться к гонке за главный приз. Вот предыдущие задания:
☞ сфотографировать книгу, которая вам нравится
☞ самый заоблачный ценник в магазине, какой найдете
☞ приглянувшуюся вам скульптуру или памятник в вашем городе или поселке.
Всего этапов будет пять. Выполнить предыдущие все еще важно: те, кто закроет все задания до конца марафона, будут бороться за суперпризы.
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