Охота на медведей в самом разгаре

Проект «Живем на Севере» собирает участников под хэштегом #МарафонЖивем. На каждом избирательном участке есть плакаты, растяжки, флажки, урны для голосования с изображением семейства медведей. По условиям конкурса, их нужно найти и сфотографировать. А некоторым и вовсе повезло: на избирательных участках установили вот такие фигуры медведей.

Однако некоторые участники проявляют выдумку: приносят с собой ручки с логотипом, закладки. Даже будильники, выигранные на предыдущих этапах конкурса.

Напомним: это уже четвертый этап марафона. И еще не поздно подключиться к гонке за главный приз. Вот предыдущие задания:

☞ сфотографировать книгу, которая вам нравится

☞ самый заоблачный ценник в магазине, какой найдете

☞ приглянувшуюся вам скульптуру или памятник в вашем городе или поселке.

Всего этапов будет пять. Выполнить предыдущие все еще важно: те, кто закроет все задания до конца марафона, будут бороться за суперпризы.