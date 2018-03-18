«Реал Мадрид — „Жирона“. Прогноз Александра Вишневского

Эксперт команды «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский дал прогноз на матч 29-го тура испанской Примеры 2017/2018 « Реал Мадрид — «Жирона». Он полагает, что мадридцы выиграют оба тайма.

Команда Зинедина Зидана в этом сезоне проиграла всем каталонским командам, с которыми только встречалась: и «Жироне», и «Эспаньолу», и «Барселоне». В столице Каталонии шутят, что пусть «Реал Мадрид» сколько угодно выигрывает у всяческих ПСЖ и «Ювентусов», но если он встретится с какой-нибудь дворовой командой из Каталонии, то снова проиграет.

Однако едва ли «Мадрид» оступится во встрече с «Жироной» во второй раз за чемпионат. Поражение первого круга заставит сливочных» внимательнее отнестись к команде, которая стала открытием сезона в Испании. Но у «Реала» была полная неделя на подготовку к матчу, в команде Зидана нет травмированных, играть предстоит на своем поле… В общем, наверняка «Жироне» не поздоровится. Я бы рискнул тут поставить на то, что мадридцы выиграют оба тайма. Первый — благодаря традиционно для «Мадрида» резвому началу игру, а второй — благодаря выходу свежих футболистов под уставших защитников соперника. Раз травмированных у «Мадрида» нет, а беречь никого не надо — прошлая игра была неделю назад, а до следующей будет две недели (впереди перерыв на сборные), то наверняка усиление состава после замен будет солидным.