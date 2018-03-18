Червиченко: больше всего удивило, что после пропущенного мяча у «Спартака» откуда-то взяли силы

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал волевую победу «красно-белых» в матче 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с казанским «Рубином» . «Если учитывать ужасное поле в Казани, в принципе, матч понравился. Была самоотдача, накал, „Спартак“ понравился своим темпом, который задал и 30 минут работал на износ», — приводит слова Червиченко Rusfootball.

Он отметил, что ожидал, что при такой интенсивной игре «Спартак» раньше подсядет, но игрокам удалось продержаться час.

«Правда, потом подсели, но больше всего удивило, что после пропущенного мяча откуда-то взяли силы, добавили и смогли победить. Это была хорошая игра, и «Спартак» одержал соответствующую победу», — добавил экс-президент «Спаратака».