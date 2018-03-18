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Губерниев прилетел из Осло в Москву ради выборов президента РФ
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Губерниев прилетел из Осло в Москву ради выборов президента РФ 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прилетел из Осло в Москву специально, чтобы проголосовать на выборах президента РФ, а затем отправится обратно в Норвегию.
«Какой насыщенный день! Быстро сгонять в Москву, ярко проголосовать, потом обратно в Осло, потом в Москву, завтра в Тюмень! Сверхсекретный ковер — вертолет имени Малиновского работает блестяще», — написал Губерниев в Instagram.
В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.
Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.
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