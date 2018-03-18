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Юрий Карандин: В «Авангарде» Сушинскому досталось хорошее наследство
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Юрий Карандин: В «Авангарде» Сушинскому досталось хорошее наследство 

Советский спорт 10 часов назад
Напомним, на днях Максим Сушинский сменил Владимира Шалаева на посту президента клуба.
— Откровенно говоря, Омск стал для меня главным открытием этого плей-офф. Команда смотрелась ничуть не хуже мощного «Салавата», причем лидерами «ястребов» стали молодые нападающие — Семенов, Михеев, Кошелев, Галимов. Даже Кугрышев, который в свое время очень хорошо смотрелся у нас в «Сибири», но затем ушел в тень, прилично прибавил. В начале сезона в игре Омска я видел те штрихи агрессивного, но немного прямолинейного хоккея, которые в свое время тренер Андрей Скабелка прививал и «Сибири». Зимой Скабелку в «Авангарде» заменил Герман Титов — и уже в плей-офф к этой агрессии омичи добавили раскрепощенности и творчества. Получился очень интересный симбиоз! Не сомневаюсь, что такой игровик, как Сушинский, все это заметил. Мне будет интересно смотреть за дальнейшим развитием «Авангарда» именно при Титове.
— Сезон «Авангарда» специалисты оценивают по-разному. Интересно ваше мнение как главы Межрегионального координационного центра «Сибирь — Дальний Восток». — Я знаю, что в серии с Уфой весь наш регион поддерживал «Авангард», игра которого стала для сибиряков откровением. Год назад Омск в первом раунде плей-офф прошел «Адмирал», но тогда настроения болельщиков, наверное, не были такими оптимистичными, как сегодня. В «Авангарде» просматривается очень перспективная команда, так что Сушинскому досталось хорошее наследство.
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