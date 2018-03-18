Денис Глушаков: «Выполнил свой долг, как и все россияне»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков проголосовал на президентских выборах в Новогорске. Хавбек не стал раскрывать, за кого отдал свой голос.

— Насколько выборы президента важны для вас?

— Долг выполнил, как и все россияне. За кого голосовал — не скажу. Это останется тайной.

— Чего ждете от выборов?

— Чтобы в мире царила доброта, и все было хорошо, чтобы все ходили по земле, не было войны и все люди были здоровы. ( Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ

Сегодня, 18 марта, сборная России собралась в Новогорске для подготовки к контрольным матчам против Бразилии (23 марта, Москва — «Лужники») и Франции (27 марта, Санкт-Петербург — «Санкт-Петербург»). Сразу после этого команда Станислава Черчесова отправилась на выборы главы государства.

Сборная России из Новогорска отправилась на выборы президента страны // Сборная России собралась в Новогорске для подготовки к матчам с Бразилией и Францией