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Денис Глушаков: «Выполнил свой долг, как и все россияне»
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Денис Глушаков: «Выполнил свой долг, как и все россияне» 

Спорт-Экспресс 10 часов назад
Полузащитник сборной России Денис Глушаков проголосовал на президентских выборах в Новогорске. Хавбек не стал раскрывать, за кого отдал свой голос.
— Насколько выборы президента важны для вас?
— Долг выполнил, как и все россияне. За кого голосовал — не скажу. Это останется тайной.
— Чего ждете от выборов?
— Чтобы в мире царила доброта, и все было хорошо, чтобы все ходили по земле, не было войны и все люди были здоровы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Сегодня, 18 марта, сборная России собралась в Новогорске для подготовки к контрольным матчам против Бразилии (23 марта, Москва — «Лужники») и Франции (27 марта, Санкт-Петербург — «Санкт-Петербург»). Сразу после этого команда Станислава Черчесова отправилась на выборы главы государства.
Сборная России из Новогорска отправилась на выборы президента страны // Сборная России собралась в Новогорске для подготовки к матчам с Бразилией и Францией
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